ID@Xbox e Twitch insieme per il primo indie showcase, ecco data e dettagli

ID@Xbox e Twitch hanno inaugurato una speciale collaborazione per il loro primo indie showcase, che verrà trasmesso il 26 marzo a partire dalle 17.00, ora italiana.

Dopo i sette giochi presentati da Sony per l'iniziativa PlayStation Indie, la scena videoludica indipendente torna dunque protagonista anche in casa Microsoft per una presentazione che coinvolgerà oltre cento titoli realizzati da team di tutto il mondo.

Nel corso dello showcae assisteremo a nuovi annunci da studi e publisher come DrinkBox Studios, Curve Digital, Devolver Digital, Dear Villagers e altri ancora.

Verranno poi pubblicati trailer e video di gameplay tratti da più di venticinque giochi, fra cui S.T.A.L.K.E.R. 2, Second Extinction, The Ascent, The Wild at Heart, Voidtrain, Exo One e molti altri.

Ci sarà inoltre la conferma dell'arrivo di ulteriori titoli indie su Xbox e Xbox Game Pass, e infine saranno presenti alcuni fra i più celebri streamer di Twitch per presentare lo show e condurre interviste agli sviluppatori.