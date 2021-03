Disney+ aprile 2021, nuovi film e serie TV in arrivo

Disney+ prosegue la sua espansione per aprile 2021 con una nuova iniezione di contenuti, in termini di nuovi film e serie TV in arrivo a disposizione per gli utenti abbonati al servizio di digital delivery video in streaming.

La piattaforma è in netta crescita, con Disney che ha recentemente annunciato di aver raggiunto oltre 100 milioni di abbonati, grazie alle numerose licenze su cui può contare. Di recente, l'offerta si è ulteriormente ampliata con l'introduzione del canale Star, al quale sono riferite molte delle novità annunciate anche per aprile 2021.

Tra le maggiori novità, proseguirà la pubblicazione di The Falcon and the Winter Soldier, la nuova serie TV legata al Marvel Cinematic Universe che prosegue la narrazione dei vari aspetti del mondo degli Avengers dopo il successo di WandaVision.

Sul fronte dei film, si segnala la presenza di Nomadland, recente vincitore ai Golden Globe come miglior film drammatico e miglior regia, oltre a La Forma dell'Acqua di Guillermo Del Toro e Signs.

Vediamo dunque le novità annunciate finora per aprile 2021 su Disney+:

Produzioni originali Disney+