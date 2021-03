Disco Elysium: The Final Cut, 9 minuti di gameplay su PS5 del GdR di ZA/UM

Disco Elysium è stato senza dubbio una delle migliori sorprese del 2019. Si tratta di un gioco di ruolo intelligente e ben scritto, che ha saputo conquistare con intelligenza tutti coloro che gli hanno dedicato sufficiente tempo. Per questo motivo la versione console del gioco, chiamata Disco Elysium: The Final Cut, è particolarmente attesa. Attraverso il canale YouTube di PlayStation Access lo sviluppatore del gioco ha pubblicato 9 minuti di gameplay presi direttamente dalla versione per PS5 della Final Cut.

Non che serva la potenza della console next-gen di Sony (o di Xbox Series X|S) per poter apprezzare il gioco (su Nintendo Switch, infatti, sarà godibilissimo), ma questo video è interessante per vedere come sono stati implementati i controlli e se in qualche modo sono stati modificati i dialoghi.

La prima questione rimanda alla mai placata "guerra" tra gli integralisti della combinazione mouse+console e quelli che non possono fare a meno del gamepad. La seconda è una riflessione fatta pensando che, storicamente, le console vengono utilizzate attaccate alla TV. Quindi, solitamente, lo schermo è molto più distante rispetto al monitor di un PC. Un fattore da non sottovalutare, vista la mole di dialoghi da leggere contenuta in Disco Elysium: The Final Cut.

Cosa ve ne pare di questa versione? Nel caso in cui vogliate scoprire come è il gioco, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Disco Elysium.

Nel caso in cui ve lo siate perso, Disco Elysium: The Final Cut uscirà a fine marzo su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.