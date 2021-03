Disco Elysium, PS5 e PS4: data di uscita svelata con un nuovo trailer

ZA/UM ha rilasciato un nuovo trailer dedicato alla versione PS4 e PS5 di Disco Elysium The Final Cut. Tramite il filmato abbiamo modo di scoprire la data di uscita del gioco. Questa avventura GDR urbana sarà disponibile sulle console di Sony a partire dal 30 marzo 2021.

Disco Elysium The Final Cut, su PS5 e PS4, includerà doppiaggio e contenuti extra non presenti nella versione base del gioco. Questa avventura segue le vicende di un investigatore a capo di un caso di omicidio. Il nostro personaggio è un ubriacone e deve prima affrontare i postumi della sbornia.

All'interno di Disco Elysium The Final Cut sono disponibili 24 abilità che permetteranno di aprire nuove possibilità per l'indagine. Potremo quindi definire il nostro stile di gioco preferito, puntando sull'intelligenza, sulla forza fisica o tante vie di mezzo. Non mancheranno poi una serie di strumenti da sfruttare per superare i vari ostacoli dell'ambiente. Avremo accesso a un piede di porco, ad esempio, ma anche cesoie, torce e tutto quello di cui potremmo avere bisogno.

Ovviamente in Disco Elysium The Final Cut avremo molteplici opzioni di dialogo che ci permetteranno di aprire molteplici percorsi d'indagine. Non mancano poi varie possibilità di personalizzazione che permettono di ottenere vari bonus.

Il gioco è stato ben accolto su PC: i giocatori console non dovrebbero quindi perdere l'occasione di provare Disco Elysium The Final Cut, in arrivo su PS4 e PS5 dal 30 marzo 2021. È stato inoltre affermato che "ci sono ancora molte storie da raccontare" nel gioco.