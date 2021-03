Zelda Breath of the Wild: video a 8K e ray tracing, la mod PC è incredibile

The Legend of Zelda Breath of the Wild su Nintendo Switch è un gioco di alta qualità, soprattutto dal punto di vista visivo. Ovviamente tutto può essere migliorato e così è stato. Il gioco è stato upscalato a 8K con nuovi effetti di luce ray tracing da un canale YouTube specializzato nell'applicazione di grafica next-gen ed effetti fotorealistici, Digital Dreams. Potete vedere il video a inizio notizia.

Il canale si è in passato occupato anche di portare a 8K Immortals Fenix Rising e introdurre effetti grafici fotorealistici a Star Wars Battlefront 2. Ora, però, si sono occupati di The Legend of Zelda Breath of the Wild: per far subito capire la qualità di questa mod, gli autori hanno mostrato a inizio video la Bosco Korogu, un luogo noto per essere molto complesso da gestire per Nintendo Switch e una delle poche aree dove le prestazioni calano visibilmente.

Ovviamente questa versione moddatta non è riprodotta su Nintendo Switch, ma tramite un emulatore PC. Ci permette in ogni caso di vedere in azione una versione "next-gen" di Breath of the Wild e immaginare cosa potrebbe fare Nintendo con un Nintendo Switch Pro, se il salto tecnologico tra il modello base e questa presunta nuova versione fosse netto come alcuni giocatori sperano.

Diteci, cosa ne pensate di questo video di The Legend of Zelda Breath of the Wild in 8K e ray tracing? Vi piace, oppure i cambiamenti tecnici hanno un impatto troppo grande sullo stile originale del gioco? Vi ricordiamo infine che la versione PC dispone ora di strumenti per la telecamera libera.