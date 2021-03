The Outer Worlds Assassinio Su Eridano: il trailer di lancio è davvero spassoso

Vediamo il trailer di lancio di The Outer Worlds Assassinio Su Eridano, la seconda espansione maggiore del titolo di Obsidian Entertainment per Private Division. Da notare lo stile del filmato, realizzato come se fosse una specie di video clip musicale: davvero spassoso.

Oltre a lanciare il DLC, Obsidian ha anche aggiornato The Outer Worlds per rimuovere i limiti di framerate quando si gioca su PS5 e Xbox Series X, in modo da consentire di sfruttare al meglio la potenza delle due console di nuova generazione.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Assassinio su Eridano è un appassionante giallo interstellare che sarà compito dei giocatori risolvere. Il portavoce di Rizzo, la famosa Helen Alcione, è stata ritrovata morta e toccherà a te dipanare questa matassa di misteri, inganni e segreti. Potrai scoprire indizi sulle scene del crimine e sbloccare nuove opzioni nelle missioni utilizzando un nuovissimo dispositivo, l'Amplificatore di discrepanze, oltre a interrogare una serie di eccentrici e pittoreschi sospetti.

Inoltre, Assassinio su Eridano innalza di 3 il livello massimo, aggiunge nuove armi scientifiche, nuove armature e sblocca nuove opzioni per la configurazione delle abilità.

Assassinio su Eridano è un'espansione di The Outer Worlds e richiede il gioco base: per accedere ai contenuti del DLC i giocatori dovranno aver superato le missioni su Monarch.

Assassinio su Eridano è disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One, a cui si aggiungono PS5 e Xbox Series X grazie alla retrocompatibilità. Il prezzo è di € 14,99; gli utenti del Game Pass Xbox riceveranno uno sconto del 10%. L'espansione uscirà successivamente quest'anno anche su Nintendo Switch. Assassinio su Eridano è inoltre disponibile come parte del pass che include il primo DLC, Pericolo su Gorgone, al prezzo scontato di € 24,99.

Insieme all'espansione oggi è stato pubblicato un aggiornamento che rimuove i limiti al framerate quando si gioca su PlayStation 5 o Xbox Series X. L'aggiornamento permette inoltre ai giocatori di caricare un salvataggio creato oltre il "punto di non ritorno" ponendo il personaggio a bordo dell'Inaffidabile. In questo modo è possibile giocare un'espansione senza dover creare una nuova partita e un nuovo personaggio.

Per altre informazioni, leggete la nostra recensione di The Outer Worlds Assassinio Su Eridano.