Fortnite Stagione 6: l'hoverboard potrebbe tornare, svela dataminer

Fortnite Stagione 6 è finalmente disponibile su PC, mobile, Nintendo Switch, PS4, Xbox One e Xbox Series X|S. Ovviamente Epic Games ha sfruttato l'occasione per introdurre varie novità, come una nuova mappa (o per meglio dire, un'evoluzione della precedente) e varie feature innovative. Chiaramente, nel corso delle settimane gli sviluppatori hanno intenzione di introdurre varie novità mai viste, tra le quali pare figurino anche i dinosauri. In mezzo a tutto questo, però, ci sarà spazio anche per alcuni ritorni, come gli hoverboard.

Il noto dataminer di Fortnite Mang0e ha infatti svelato che molto probabilmente gli hoverboard torneranno all'interno del battle royale nel corso della Stagione 6. Purtroppo, il leaker non ha dato dettagli aggiuntivi a riguardo. Non ha nemmeno indicato perché crede che questo debba avvenire, ma di norma queste dichiarazioni sono basate su informazioni trovate all'interno dei dati di gioco.

Ricordiamo, nel caso nel quale non abbiate mai avuto modo di usare un hoverboard in Fortnite, che si tratta di un veicolo monoposto con 300 punti danno. È stato aggiunto nel battle royale nel 2019 ma è stato messo nel Magazzino sin dalla Stagione 1 di Capitolo 2: in altre parole, è passato parecchio tempo dall'ultima volta che questo mezzo è stato all'interno del gioco.

Ovviamente, come sempre, stiamo parlando di un leak e non di un'informazione ufficiale, ma i dataminer hanno da tempo dimostrato di essere affidabili, quindi possiamo perlomeno prendere in considerazione la dichiarazione di Mang0e.

Vi ricordiamo infine che potete vedere il trailer ufficiale dell'evento Crisi Zero di Fortnite Stagione 6.