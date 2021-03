Pokémon Rosso/Blu: c'è un easter egg su Dragon Ball, ma solo nel gioco francese

La prima generazione di Pokémon, ovvero Pokémon Rosso e Blu, è ancora oggi fonte di piccole sorprese. Spesso, queste sono causate da piccole differenze regionali e dalle relative traduzioni. Un esempio è quanto segnalato recentemente dall'account Reggie-800's Nintendo Secrets, che si occupa di svelare piccole curiosità sul mondo della grande N. In Pokémon Rosso e Blu esiste un easter egg dedicato a Dragon Ball, ma solo nella versione francese.

Precisamente, se si guarda la televisione al piano terra della casa del protagonista a Biancavilla, si ha modo di leggere la seguente frase, in traduzione: "Un anime! Un giovane ragazzo con una coda da scimmia. Be'. Me ne vado.". Questo adattamento è completamente diverso dalla altre versioni che contengono un riferimento al film Stand By Me - Ricordo di un'estate del 1986.

La versione italiana, che abbiamo verificato in Pokémon Rosso, afferma "C'è un film in TV. Quattro ragazzi camminano sui binari! Ora però è meglio che vada!". I quattro ragazzi che camminano lungo dei binari sono un chiaro riferimento a Stand By Me. Perché la versione francese è differente? Secondo quanto segnalato, il motivo è semplicemente legato al fatto che il localizzatore francese - Julien Bardakoff - è un grande fan degli anime.

Si è trattato in altre parole di una scelta completamente indipendente del localizzatore. Qualcosa che oggigiorno non potrebbe mai accadere, visto che vi è molta più attenzione sulla localizzazione dei videogiochi. In ogni caso, si tratta di un'interessante curiosità. Rimanendo in tema, vi segnaliamo questo giocatore che ha ottenuto un Magikarp d'oro, ci ha messo "solo" 2 anni.