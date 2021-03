Mortal Kombat, il film: il nuovo trailer promette combattimenti spettacolari

Warner Bros. ha rilasciato un nuovo breve trailer del film di Mortal Kombat. Il filmato, che potete vedere a inizio notizia, non è particolarmente lungo, ma ci mostra frammenti di uno dei molti combattimenti che potremo vedere nel lungometraggio. Di certo la promessa è di grande spettacolarità.

Il trailer ci invita ad attendere l'arrivo del film, il che avverrà il 16 aprile negli USA, dove verrà rilasciato tramite HBO Max. Nel frattempo, ecco la sinossi ufficiale del film. "In Mortal Kombat, il campione di MMA Cole Young, abituato a farsi picchiare per soldi, è ignaro della sua eredità - e anche del perché l'Imperatore dell'Outworld Shang Tsung abbia mandato il suo guerriero migliore, Sub-Zero, e altri Cryomancer ultraterreni, per dargli la caccia.

Preoccupato per la sicurezza della sua famiglia, Cole parte alla ricerca di Sonya Blade responsabile della Jax, Maggiore delle Forze Speciali che porta anche lei sulla pelle lo stesso marchio del drago con cui Cole è nato.

Molto presto, si ritrova nel tempio di Lord Raiden, Antico Dio e Protettore di Earthrealm, che assicura riparo a tutti coloro che portano un marchio come il suo. Qui, Cole si allena con guerrieri esperti come Liu Kang, Kung Lao e l'implacabile mercenario Kano, preparandosi a combattere con i più grandi campioni della Terra, contro i nemici dell'Outworld, in una battaglia in cui è in gioco il destino dell'universo.

Riuscirà Cole ad essere abbastanza motivato da scatenare il suo arcana - l'immenso potere custodito nella sua anima - in tempo non solo per salvare la sua famiglia, ma anche per sconfiggere Outworld una volta per tutte?"

Abbiamo inoltre avuto modo di intervistare il regista e il produttore di Mortal Kombat, che ci hanno spiegato che si tratta di un film pensato anche per chi non è un fan dei videogiochi. "Abbiamo impiegato molto tempo a capire come realizzare un film che non fosse soltanto per i fan. Abbiamo lavorato costantemente sull'equilibrio tra i fan di vecchia data e un pubblico nuovo."

Ci viene poi anche detto che la violenza ha sempre uno scopo in Mortal Kombat: "Nel film c'è molta brutalità, come nel videogioco, ma non abbiamo usato la violenza in modo fine a se stesso: ci sono molte scene di combattimento, ma permettono ai personaggi di essere autentici."

Vi segnaliamo anche che il regista del film ha spiegato perché il franchise è popolare. Potete leggere l'intera intervista a questo indirizzo.