Pokémon Let's GO: giocatore ottiene un Magikarp d'oro, ci ha messo "solo" 2 anni

I fan di Pokémon spendono spesso molte ore alla ricerca di una versione shiny dei propri mostriciattoli preferiti. Le percentuali di comparsa sono basse ed è così anche in Pokémon Let's GO Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee. Un esempio, forse un po' estremo, è quanto avvenuto recentemente: un giocatore ha ottenuto un Magikarp d'oro e ci ha messo "solo" due anni, precisamente acquistandolo dal venditore che si trova prima di Monteluna.

L'autore di questa impresa, di cui potete vedere un video in calce alla notizia, ha spiegato quanto segue: "Quando il gioco è uscito, ho iniziato a giocare alla versione Pokémon Let's GO Pikachu, tutto eccitato. Ho acquistato il Magikarp con lo scopo di metterlo nel box, come fanno tutti. Il gioco ha però osato rigirare il coltello nella piaga affermando che ero stato ingannato. Non mi andava bene. Ho fatto quindi un reset, ho salvato davanti al venditore e lì tutto è iniziato."

"Con 375 ore sull'orologio interno di Switch, ma solo 4 ore e trenta minuti nel conteggio in-game, e dopo quasi tre anni [sic, due anni e quattro mesi per la precisione], ho pagato l'oltraggiosa cifra di 500 PokéYen per questa creatura. Ora possono finalmente finire il gioco. Ne è valsa la pena? Assolutamente. Sono stato paziente e ho ottenuto questa immagine [ndr, ovvero quella qui sotto]".

Pokémon Let's GO: solo due anni per un Magikarp d'oro

Il nome di questo Magikarp dorato è "Outrage", ovvero "Oltraggio" che è anche un tipo di attacco che Gyarados, evoluzione di Magikarp, apprende. Si tratta certamente di un nome perfetto per simboleggiare sia il tipo di Pokémon che la storia alle sue spalle.

