Fortnite: Neymar comparirà nel battle royale? Teaser da Epic e dall'atleta

Epic Games e il calciatore brasiliano Neymar hanno condiviso un teaser che spinge a pensare che l'atleta sarà parte di Fortnite a partire dal 16 marzo. Epic Games ha infatti pubblicato un tweet che mostra la maglia con il numero dieci di Neymar. A quel punto, il calciatore ha condiviso lo stesso video con l'emoji degli occhi: potete vederlo voi stessi in calce.

Ovviamente non si tratta di una conferma, ma molto probabilmente vi è qualcosa in ballo. Anche ammesso che Neymar appaia effettivamente all'interno di Fortnite, per il momento non abbiamo altre informazioni. Sappiamo che il finale della Stagione 5 avrà presto luogo: il filmato di Epic Games si concentra proprio su di esso, ma il retweet di Neymar non può essere casuale.

Fortnite: il numero 10 di Neymar appare in alto, al centro

La soluzione più credibile è che Neymar sia una delle nuove skin che saranno rese disponibili con l'arrivo della Stagione 6, mentre sembra improbabile che un calciatore possa fare parte della trama finale della stagione di un battle royale che al momento sta trattando di realtà alternativa e, probabilmente, viaggi spazio temporali.

L'unico modo per esserne certi, in ogni caso, è attendere che Epic Games dia il via all'evento finale della Stagione 5 di Fortnite. Solo a quel punto avremo la certezza che Neymar sia parte - in una forma o nell'altra - del battle royale.

Nel frattempo, vi segnaliamo che Fortnite Stagione 6 potrebbe introdurre una nuova meccanica di gioco: dataminer spiega.