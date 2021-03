Nintendo Switch punta a vendite record nel 2021 fra console e giochi

Nintendo Switch punta a totalizzare vendite da record nel corso del 2021, sia per quanto concerne il numero di console che di giochi distribuiti.

Sebbene sia stato chiarito dall'azienda che l'annuncio di Nintendo Switch Pro non arriverà a breve, secondo Bloomberg è proprio su questo nuovo modello della piattaforma che si baserà il successo commerciale del brand da qui alla fine dell'anno fiscale.

Naturalmente non mancherà il supporto del software: ci si aspetta l'uscita di titoli molto importanti, che possano far raggiungere i 250 milioni di copie vendute superando dunque i 205 milioni previsti per quest'anno.

"Nintendo ha bisogno di cominciare il nuovo anno fiscale senza Animal Crossing: New Horizons e la pandemia, ma con una line-up molto forte e un nuovo hardware", ha dichiarato il consulente Serkan Toto.

I modelli attuali di Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite continuano a vendere bene, anche grazie alle disponibilità limitate di PS5 e Xbox Series X|S, ma manca una chiara prospettiva futura sul fronte dei giochi.