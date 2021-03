PS4: Sony chiude le Community console da aprile, i dettagli

Sony ha annunciato che terminerà il supporto alle Community di PS4. La compagnia ha confermato che queste ultime non saranno più disponibili a partire da aprile 2021: per poter comunicare si potrà continuare a usare il sistema di messaggi e l'App PlayStation. Vediamo la dichiarazione completa di Sony.

"Grazie per aver usato la feature Community sulla vostra console PlayStation 4. A partire da aprile 2021 questa feature non sarà più supportata sulla vostra PS4. Detto ciò, avrete ancora modo di rimanere in contatto con gli altri utenti e godere delle funzioni di messaggistica e molto altro su PS4 e sulla PlayStation App."

Le community hanno fatto il proprio ingresso all'interno dell'ecosistema PS4 nel 2015 e oggigiorno ne esistono a centinaia, tra community ufficiali e gruppi creati dai fan. Alcune non sono realmente attive, mentre altre - dedicate a giochi più importanti - sono ancora animate dagli appassionati.

Non si tratta comunque di una grande sorpresa. Lo scorso anno, a marzo, Sony aveva rimosso l'app dedicata alle community dall'App Store e da Play Store a causa dello scarso utilizzo. Anche PS5 non include alcuna funzione simile. Sulla nuova console di Sony è presente una rinnovata funzione di party chat con gli amici, ma non c'è una funzione per radunare un'intera community. La data di rimozione dovrebbe coincidere con il rilascio dell'update di sistema numero 8.5, che già ci aveva anticipato (nella sua forma beta testing) questa novità.

In ogni caso, pare che la mancanza di community non abbia influito sulle vendite di PS5: è la console venduta più rapidamente di sempre negli USA.