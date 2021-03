Life is Strange 3: storia, personaggi e dettagli rivelati da un leak?

Life is Strange 3 verrà presentato ufficialmente a breve, ma sembra che un leak abbia rivelato alcuni dettagli sui personaggi e la storia della prossima avventura prodotta da Square Enix.

In attesa dunque dello showcase digitale dedicato al nuovo capitolo di Life is Strange, che si terrà il 18 marzo e confermerà o meno queste informazioni, ecco cosa è emerso in rete.

La fonte del leak riferisce che la protagonista di Life is Strange 3 è una donna asioamericana bisessuale di nome Alex, con un fratello più grande di nome Gabe.

La trama della nuova avventura si svolge in una città del midwest e Alex possiede dei poteri paranormali, nella fattispecie la capacità di leggere e controllare le emozioni. Non si tratterà però degli unici riferimenti a Life is Strange e Life is Strange 2.

Secondo il leak Alex è cresciuta in una casa-famiglia, con genitori affidatari, e pare che il gioco andrà a esplorare questo tipo di tematiche sociali e psicologiche, mettendoci anche al comando di un personaggio affetto da demenza in un certo momento.

L'elemento romance sarà presente con due differenti opzioni, immaginiamo relative alla natura bisessuale di Alex, e dal punto di vista tecnico assisteremo a un sostanziale miglioramento rispetto al passato, specie nella qualità delle animazioni.

Come detto, il 18 marzo scopriremo se questo leak è legittimo o si tratta di false informazioni.