Life is Strange: nuovo capitolo presentato al primo showcase digitale di Square Enix

Square Enix ha annunciato per il 18 marzo 2021 un suo showcase digitale con annunci relativi ai suoi giochi di prossima uscita e non solo. In particolare sarà presentato il nuovo Life is Strange, di cui ancora non si sa quasi nulla, a parte che dovrebbe essere sviluppato dal team di Life is Strange: Before the Storm.

L'evento durerà 40 minuti ed è il primo della conversione di Square Enix al modello Nintendo Direct. Si parla infatti di showcase di primavera 2021, cui ne seguiranno diversi nel corso dell'anno.

Gli altri giochi con annunci saranno: Outriders, Marvel's Avengers, Tomb Raider 25° anniversario, dei nuovi giochi di Square Enix Montreal, Just Cause Mobile e Balan Wonderworld. Insomma, di ciccia ce ne dovrebbe essere tanta.

Lo showcase andrà in onda alle 18:00, ora italiana. Già da adesso possiamo dirvi che lo seguiremo e lo commenteremo in diretta live su Twitch, quindi non mancate!

Stranamente non si parlerà in alcun modo della serie Final Fantasy, nonostante i recenti annunci che la riguardano. Evidentemente Square Enix vuole conservarla per un evento dedicato.