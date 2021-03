GTA Online: update dell'11 marzo 2021, sconti e bonus svelati

Oggi, 11 marzo 2021, Rockstar Games ci propone un nuovo update con varie novità per GTA Online, tra sconti, ricompense e vari oggetti speciali che potremo ottenere gratuitamente. Vediamo tutti i dettagli.

Prima di tutto, Rockstar ci segnala che abbiamo modo di guadagnare GTA$ e RP doppi nelle Gare multiveicolo. Avremo tempo precisamente fino al 17 marzo 2021. Se invece preferite Velocità esplosiva (Remix), non preoccupatevi, anche queste gare ricompensano con GTA$ e RP doppi. Lo stesso è anche per Lotte tra business: anche queste daranno doppia ricompensa fino al 17 marzo 2021.

Avremo poi modo di ottenere la versione sbiadita della maglietta Dinka per GTA Online: dovremo solo possedere la versione base ed entrare nel gioco. Rockstar ci spiega anche che abbiamo tempo fino al 17 marzo per completare The Cayo Perico Heist e ricevere la parte superiore del completo da basket Panic ProLaps. Se ruberemo un obiettivo extra, avremo accesso anche ai pantaloncini da basket Panic ProLaps.

Completando una missione preliminare de Il colpo dell'apocalisse all'interno di GTA Online prima del 17 marzo, invece, riceveremo la maschera Teschio luminoso neon: tornando in gioco dopo il 22 marzo potremo riscattarla (ogni ricompensa viene consegnata entro 72 ore, ricordiamo). Nel Casinò e Resort Diamond di GTA Online potremo anche ottenere un nuovo premio della settimana: l'HVY Nightshark, un SUV corazzato.

Non dimentichiamoci poi gli sconti della settimana di GTA Online:



Basi operative e relative personalizzazioni e migliorie, - 40%

Terrorbyte e relative personalizzazioni e migliorie, - 40%

Fabbricavedove, - 40%

Un-n-Atomizer, - 40%

Buckingham Miljet, - 40%

HVY Chernobog, - 40%

Rhino, - 40%

Progen Emerus, - 40%

Mammoth Squaddie - 25%

Empia Devastatrice, - 40%

I giocatori di GTA Online che collegheranno il proprio account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno gratis la stazione sonar per il sottomarino Kosatka e 200.000 GTA$ per aver giocato in qualunque momento questa settimana. Inoltre i membri Prime Gaming possono usufruire di altri sconti, tra cui il -35% sul camion militare Vetir e il -80% sull'MTL Brickade e sull'HVY Barrage.

Vi segnaliamo infine che l'auto Grotti Brioso 300 è disponibile per tutti.