GTA Online: l'auto Grotti Brioso 300 è disponibile per tutti

Rockstar, tra il 24 dicembre e il 30 dicembre, ha dato in regalo ai propri giocatori di GTA Online un'auto, la Grotti Brioso 300. Facendo l'accesso durante l'ultima settimana del 2020, i giocatori hanno avuto modo di ottenere il mezzo a costo zero. Nel caso nel quale non siate riusciti a ottenerla, smettete pure di disperarvi: gli sviluppatori hanno reintrodotto il mezzo che è ora disponibile all'acquisto.

Non potrete quindi ottenere l'auto Grotti Brioso 300 gratuitamente: dovrete spendere la valuta in-game di GTA Online per ottenerla, ma si tratta di una soluzione migliore alla totale mancanza del mezzo. Potete vedere l'automobile nell'immagine disponibile in calce.

La Grotti Brioso 300 viene descritta in questo modo: "I designer di Grotti hanno sempre saputo di star dimenticando qualcosa di vitale. Erano certi che la loro compact car seguisse tutti i canoni: ginocchia sotto il mento, gomiti fuori dai finestrini... ma giorno dopo giorno tornavano al tavolo da disegno certi che ci fosse ancora una modifica da provare. Infine, un bellissimo genio ha sussurrato 'più piccola', e così la Grotti Brioso 300 è nata."

L'auto è acquistabile all'interno di GTA Online precisamente presso Southern San Andreas Super Autos. Rockstar non ha indicato il prezzo della Grotti Brioso 300, quindi non vi resta altro da fare se non entrare nel gioco e scoprirlo in prima persona.

