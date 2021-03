Outriders, la demo è stata provata da oltre 2 milioni di giocatori

La demo di Outriders è stata scaricata e provata da oltre 2 milioni di giocatori: lo ha annunciato il team di sviluppo del gioco, People Can Fly, a un mese esatto dal lancio.

Come scritto nel nostro provato della demo di Outriders, la versione dimostrativa dell'interessante RPG shooter offre la possibilità di sperimentare l'esperienza in maniera estesa, senza limitarsi dunque a un piccolo assaggio.

Non a caso gli autori si occuperanno di aggiornare la demo, risolvendo le problematiche tecniche segnalate in questi giorni dagli utenti, ponendo un freno a eventuali cheater ed effettuando un ribilanciamento del gameplay.

In uscita il 1 aprile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Google Stadia, Outriders consentirà a tre giocatori di combattere in cooperativa all'interno di uno scenario futuristico inquietante e oscuro.

Con una storia intricata che si svolge in un mondo estremamente diversificato, ti lascerai i bassifondi e le baraccopoli della prima città alle spalle e attraverserai foreste, montagne e deserti alla ricerca della fonte di un misterioso segnale.

Con sparatorie intense, poteri violenti e un arsenale pieno di armi ed equipaggiamento incredibili, Outriders offre innumerevoli ore di gioco create da uno dei migliori sviluppatori di shooter in circolazione: People Can Fly.