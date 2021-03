Aliens: Fireteam, un video di gameplay da 25 minuti per lo sparatutto cooperativo

Aliens: Fireteam si mostra in azione con un video di gameplay della durata di 25 minuti pubblicato da IGN, a pochi giorni dal reveal dello sparatutto cooperativo sviluppato da Cold Iron Studios.

Annunciato appena due giorni fa, Aliens: Fireteam prova a catturare le atmosfere del secondo film della saga per metterle al servizio di meccaniche third person shooter magari non originalissime ma dotate di un grande potenziale.

Come si vede nel filmato, i personaggi della squadra possono utilizzare diverse armi per difendersi dall'attacco degli Xenomorfi, attivare un radar del tutto simile a quello visto in Aliens: Scontro Finale e collocare delle torrette automatiche per gestire le ondate.

Le capacità di ogni soldato dipendono dalla sua classe di appartenenza: potremo scegliere la nostra fra le cinque disponibili e approfittare così delle relative manovre speciali, cercando di sopravvivere in un ambiente mai così ostile.

L'uscita di Aliens: Fireteam è prevista per questa estate su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.