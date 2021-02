Outriders, il provato della demo

Proprio questo aspetto potrebbe rappresentare la forza e la debolezza di Outriders, di cui vi parliamo in questo provato, in attesa di mettere le mani sulla versione finale nelle prossime settimane.

Di Outriders parliamo ormai da diverso tempo e gli stessi ragazzi di People Can Fly stanno tentando, con dedizione ed orgoglio, di trasmettere al meglio delle loro possibilità la filosofia dietro a questo nuovo RPG shooter in terza persona. Ad un mese di distanza dall'uscita, fissata per il prossimo, ironico, primo di aprile, è arrivata su tutte le piattaforme una demo totalmente aperta e che va in controtendenza con tante delle regole di mercato di oggi.

Ovviamente noi saremo tra colori i quali sono stati toccati dalla magia della mutazione e la chiusura del prologo - giocabile solo in singolo - servirà proprio a scegliere la classe generata dal contatto con l'anomalia, ma su questo aspetto torneremo a breve. Da qui ha inizio la campagna vera e propria, divisa secondo una specifica timeline e che approfondiremo in sede di recensione, quando avremo modo di portarla a termine.

Inutile dire che tutto andrà a rotoli e che noi, gli Outriders designati all'esplorazione prima dell'atterraggio del resto dell'umanità, finiremo quasi tutti morti a causa delle scelte scellerate di pochi. La colpa della degenerata situazione sembrerebbe tutta ascrivibile ad una sorta di anomalia aliena (ma gli alieni effettivamente siamo noi) che inizia a spazzare via tutto quel che può, ma che muta alcuni esseri umani e li rende speciali, donando dei poteri particolari. A causa del contagio verremo rimandati nuovamente in criosonno, per essere poi svegliati dopo un'ulteriore trentina d'anni, ritrovando alcuni nostri compagni ormai vecchi e stanchi, lacerati da una guerra di fazione fine a sé stessa.

Iniziamo dalle basi: il setting. Outriders non brilla certo per originalità di scrittura, ma chiunque conosca il team di sviluppo, sa bene che questo aspetto non è mai stato la punta di diamante delle loro produzioni. Nonostante questo, Outriders mette insieme anche qualche spunto interessante, catapultandoci in un futuro nel quale le risorse terrestri sono ormai esaurite e gli esseri umani rimasti hanno ben visto di lanciarsi in una missione pionieristica alla ricerca di un nuovo pianeta da chiamare casa. Enoch , questo il nome del malcapitato, viene raggiunto dopo un viaggio di 83 anni ed un conseguente lungo criosonno, convinti finalmente di avere trovato la Terra Promessa.

Un po' shooter, un po' RPG

Outriders: il piromante in azione

Non è un Gaas (Game as a Service) continuano a ripeterci quelli di People Can Fly. Forse in realtà quel che fanno è ripeterlo a loro stessi. Tentando in tutti i modi di evitare di cadere nella trappola di un modello di business che non sta dando i frutti sperati nel tempo e che vorrebbero evitare di accostare al loro gioco. Peccato che all'atto pratico non siamo così lontani dalla realtà, quanto meno per quel che concerne l'esperienza nuda e cruda.

Queste prime ore di gioco ci hanno permesso di mettere le mani su tutte e quattro le classi, scalfendone solo la superficie, ma facendoci un'idea soprattutto per quel che concerne l'impianto di gioco e il feedback del sistema di shooting. Sarebbe infatti prematuro ed ingiusto provare a dare giudizi sulla componente di crescita del personaggio e dell'equipaggiamento, che è evidente richieda l'accesso alle fasi avanzate per essere sciorinata a dovere.

Solo per la cronaca, quel che possiamo dire è che ognuna delle quattro classi ha due diverse tipologie di sviluppo individuale: una dedicata ai poteri veri e propri e una invece demandata ai talenti e al ramo di specializzazione. La combinazione delle abilità con la direzione scelta delineeranno la tipologia di personaggio creato. È possibile averne fino a sei, almeno in questa demo, segno che evidentemente si vuole lasciare ampia libertà al giocatore di creare build differenti, fermo restando che è sempre possibile azzerare la crescita di ognuno dei vostri personaggi e modificarne radicalmente la specializzazione.

Outriders: quel che resta degli outriders

Le quattro classi differiscono per poteri e alberi di abilità, mettendo in gioco alcuni personaggi più votati alla lunga, alla media e alla corta distanza. Nonostante questo aspetto così classico, in pieno stile People Can Fly, il giocatore è sempre spinto all'azione sfrenata e ad utilizzare il sistema di coperture mutuato da Gears of War solo quando strettamente necessario. Tutto questo è dovuto al fatto che il recupero dell'energia è demandato all'utilizzo dei poteri stessi. In base alla classe scelta cambieranno i parametri e le richieste, ma sarà proprio tramite il fuoco del piromante o la brutalità del distruttore, che si potrà recuperare vita.

L'altro elemento fondamentale della produzione è ovviamente quello legato allo shooting e quindi all'equipaggiamento offensivo e difensivo che, come classico di questi tempi, sottostà alla regola dei valori e della rarità. Più un'arma o un elmo sono rari, maggiori saranno le sue peculiarità e maggiori anche gli slot dedicati alle modifiche. Nel corso di questa demo è ovviamente impossibile farsi un'idea specifica della varietà e questo sarà certamente uno degli aspetti che più necessiterà di attenzione in fase di giudizio finale.

Quel che abbiamo potuto notare finora è che, sul campo di battaglia, le classi sembrano sufficientemente differenti l'una dall'altra, ma tutte vengono purtroppo appiattite da un sistema di shooting davvero scialbo e senza mordente. Fa quasi strano affermare questa cosa parlando di People Can Fly, ma se c'è qualcosa che ci ha lasciati davvero interdetti è la fase a bocche di fuoco spianate. Zero rinculo, nessun tipo di feedback e la sensazione generale di trovarsi a sparare sempre con la stessa arma, quantomeno all'interno della specifica categoria. Non sappiamo se questo possa essere un problema legato alla scarsa potenza e funzionalità delle prime armi in gioco, ma se così fosse sarebbe comunque un errore importante nel bilanciamento dell'esperienza, che rischia di comunicare male il titolo con la sua prima impressione.