PC, marzo 2021: i giochi migliori del mese

Marzo 2021 è senz'altro il mese di Kingdom Hearts, che fa il proprio debutto su PC con tutti gli episodi, insieme ai vari Yakuza 6, Pascal's Wager, Balan Wonderworld e It Takes Two.

L'universo di Kingdom Hearts esordisce su PC a marzo 2021 con tutti i giochi della serie prodotta da Square Enix concentrati in un'unica data, da Kingdom Hearts 3 alle remaster degli episodi precedenti. Una vera e propria invasione, accompagnata nel corso del mese dall'uscita del soulslike Pascal's Wager: Definitive Edition, dell'atteso Yakuza 6: The Song of Life e di due titoli inediti, nella fattispecie il coloratissimo Balan Wonderworld e l'avventura a base cooperativa It Takes Two.

Pascal's Wager: Definitive Edition In uscita il 12 marzo Forte del successo riscosso sui dispositivi iOS e Android, il soulslike sviluppato dal team cinese Tipsworks debutta a marzo anche su PC con Pascal's Wager: Definitive Edition, una versione estesa e migliorata del gioco, dotata di un ribilanciamento del gameplay e di tutti i contenuti pubblicati finora, fra cui un'espansione e un set di costumi. Al comando di cinque diversi personaggi da sbloccare nel corso della campagna, dovremo muoverci in un mondo oscuro e inquietante, avvolto in una misteriosa foschia e privo di luce se non quella proiettata dalla sommità dell'enorme cadavere di un titano. Di fronte a noi troveremo ad attenderci orde di nemici diabolici, sempre più forti e pericolosi: saremo in grado di sconfiggerli?

Yakuza 6: The Song of Life In uscita su PC il 25 marzo Dopo una lunga attesa, Yakuza 6: The Song of Life arriva anche su Xbox e ci riporta nel quartiere fittizio di Kamurocho, ma anche in quel di Onomichi, a Hiroshima. Dopo gli eventi del quinto episodio, infatti, Kazuma Kiryu ha deciso di scontare tre anni di prigione per poter vivere il resto della vita in tranquillità insieme alla giovane Haruka e ai ragazzi dell'orfanotrofio di Okinawa. Le cose però vanno diversamente: uscito di galera, il dragone di Dojima scopre che la ragazza è in fin di vita in ospedale e che ha avuto un figlio, ma da chi? E chi è stato a investirla per poi fuggire via? La ricerca di risposte porterà Kazuma a scontrarsi con nuovi e temibili avversari, nonché a indagare su di un antico mistero che gravita attorno al porto di Hiroshima.

Balan Wonderworld In uscita su PC il 26 marzo Creato da Yuji Naka, il padre di Sonic, Balan Wonderworld è un action platform ambientato in un mondo fantastico, una sorta di portale che dà sui sogni e che viene in qualche modo gestito dal proprietario di un misterioso teatro, Balan appunto. Ma che succede quando un esercito di mostri invade il Wonderworld? I due protagonisti dell'avventura, Emma e Leo, dovranno eliminare la pericolosa minaccia catapultandosi nelle dodici dimensioni accessibili nel corso della campagna e affrontando di volta in volta situazioni e meccaniche di gameplay completamente diverse, in un mix entusiasmante a cui non mancano neppure impegnativi e spettacolari boss fight.

It Takes Two In uscita su PC il 26 marzo La nuova avventura a base cooperativa diretta da Josef Fares, It Takes Two ci permetterà di invitare un amico a giocare con noi, anche se non possiede il titolo, e di affrontare le tante sfide che i due personaggi principali, Cody e May, dovranno superare per tornare nella loro forma umana. I protagonisti del gioco sono infatti due genitori ai ferri corti che si ritrovano trasformati in piccoli pupazzi e devono trovare un modo per rimettere le cose a posto. Nel frattempo, però, gli servirà collaborare per sopravvivere alle tante insidie di un mondo che non conoscevano, fatto di animaletti selvatici e luoghi decisamente più ampi e pericolosi di come li ricordavano.

Kingdom Hearts 3 In uscita il 30 marzo Annunciato a sorpresa da Square Enix, Kingdom Hearts 3 debutta a marzo anche su PC insieme a tutte le remaster: un giorno che i fan della serie che giocano sulla piattaforma Windows difficilmente dimenticheranno. Il gioco ci rimette nei panni di Sora dopo gli eventi di Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance, alle prese con la ricerca delle chiavi necessarie per sventare il terribile piano di conquista del maestro Xehanort. Insieme a Pippo e Paperino, con il supporto di re Topolino e Riku, il nostro compito sarà dunque quello di avventurarci in una serie di mondi ispirati alle più celebri produzioni Disney, cambiando aspetto e guadagnando nuove abilità man mano che entreremo in contatto con nuovi alleati o spietati nemici.