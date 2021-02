Xbox Series X|S e Xbox One, marzo 2021: i giochi migliori del mese

Fra edizioni next-gen e interessanti debutti, a marzo 2021 arrivano su Xbox titoli come Crash Bandicoot 4, Marvel's Avengers, Yakuza 6, Balan Wonderworld e It Takes Two.

Xbox Series X|S vedrà a marzo 2021 l'arrivo delle attese versioni next-gen di giochi come Crash Bandicoot 4: It's About Time e Marvel's Avengers, entrambe ricche di miglioramenti tecnici che sfruttano la maggiore potenza della nuova piattaforma Microsoft. Si tratta tuttavia anche del mese di debutto di Yakuza 6: The Song of Life, che conclude finalmente la lunga saga di Kazuma Kiryu su Xbox Game Pass, e di nuovi titoli come l'avventura fantasy Balan Wonderworld e l'originale esperienza cooperativa di It Takes Two.

Crash Bandicoot 4: It's About Time In uscita su Xbox Series X|S l'11 marzo L'iconico personaggio creato da Naughty Dog fa il proprio esordio anche sulle piattaforme next-gen con Crash Bandicoot 4: It's About Time. Il gioco di parole del titolo si riferisce non solo alla lunga attesa che i fan della serie hanno dovuto sopportare, ma anche al fatto che stavolta Crash e i suoi amici dovranno muoversi avanti e indietro nel tempo per salvare il mondo. L'obiettivo degli sviluppatori è quello di riproporre e arricchire la formula action platform che tutti conosciamo, coadiuvata da numeri di tutto rispetto (la campagna è composta da oltre cento livelli!) e da alcune interessanti novità, come i diversi personaggi giocabili e le maschere, che garantiscono abilità speciali da utilizzare all'interno delle missioni.

Samurai Shodown In uscita su Xbox Series X|S il 16 marzo Già disponibile sulle altre piattaforme, Samurai Shodown debutta a marzo anche su Xbox Series X|S, portando con sé la solidità di un gameplay che riprende i meccanismi classici della serie SNK, reinventandoli per adattarli agli standard odierni e aggiungendo alcune interessanti novità. L'esperienza si conferma fin da subito coinvolgente e dotata di un certo spessore strategico, legato anche alla possibilità di effettuare manovre devastanti, che possono cambiare l'andamento del match. I contenuti del pacchetto non sono particolarmente ricchi, così come il roster, ma questa nuova interpretazione del picchiaduro all'arma bianca ha personalità da vendere e uno stile grafico gradevolissimo, che utilizza il cel shading al meglio per valorizzare personaggi e scenari.

Marvel's Avengers In uscita su Xbox Series X|S il 18 marzo Marvel's Avengers approda finalmente anche su Xbox Series X|S, con una serie di interessanti miglioramenti tecnici rispetto all'edizione originale. Si tratta del primo tie-in tripla A dedicato agli eroi più potenti della Terra, sviluppato da Crystal Dynamics con la collaborazione di Eidos Montreal: due team pieni di talento e di capacità, alle prese con un progetto di ampio respiro che punta a tenerci compagnia per molto tempo. Sì, perché il gioco è un curioso mix fra brawler e shooter giocabile da soli o in cooperativa, in cui l'azione la fa da padrone e i vari Iron Man, Captain America, Hulk, Thor, Vedova Nera e Miss Marvel affrontano insieme la minaccia rappresentata dall'AIM e dai tanti villain che collaborano con l'organizzazione criminale allo scopo di controllare il mondo dopo lo scioglimento degli Avengers.

Yakuza 6: The Song of Life In uscita su Xbox One il 25 marzo Dopo una lunga attesa, Yakuza 6: The Song of Life arriva anche su Xbox e ci riporta nel quartiere fittizio di Kamurocho, ma anche in quel di Onomichi, a Hiroshima. Dopo gli eventi del quinto episodio, infatti, Kazuma Kiryu ha deciso di scontare tre anni di prigione per poter vivere il resto della vita in tranquillità insieme alla giovane Haruka e ai ragazzi dell'orfanotrofio di Okinawa. Le cose però vanno diversamente: uscito di galera, il dragone di Dojima scopre che la ragazza è in fin di vita in ospedale e che ha avuto un figlio, ma da chi? E chi è stato a investirla per poi fuggire via? La ricerca di risposte porterà Kazuma a scontrarsi con nuovi e temibili avversari, nonché a indagare su di un antico mistero che gravita attorno al porto di Hiroshima.

Balan Wonderworld In uscita su Xbox Series X|S e Xbox One il 26 marzo Creato da Yuji Naka, il padre di Sonic, Balan Wonderworld è un action platform ambientato in un mondo fantastico, una sorta di portale che dà sui sogni e che viene in qualche modo gestito dal proprietario di un misterioso teatro, Balan appunto. Ma che succede quando un esercito di mostri invade il Wonderworld? I due protagonisti dell'avventura, Emma e Leo, dovranno eliminare la pericolosa minaccia catapultandosi nelle dodici dimensioni accessibili nel corso della campagna e affrontando di volta in volta situazioni e meccaniche di gameplay completamente diverse, in un mix entusiasmante a cui non mancano neppure impegnativi e spettacolari boss fight.