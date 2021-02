Pokémon Day: Multiplayer.it dedica una giornata di live Twitch ai mostri tascabili

Per festeggiare nel migliore dei modi il Pokémon Day Multiplayer.it dedica una giornata di live Twitch davvero speciali, dedicate, ovviamente, ai mostri tascabili di Game Freak e Nintendo. Si parte con Pokémon Snap, per poi arrivare a parlare di tutte le novità emerse ieri durante il Pokémon Presents con Francesco Pardini. Ecco il programma della giornata.

Per festeggiare i 25 anni dei mostri più teneri ed amati del mondo abbiamo deciso di fare le cose in grande. Dedichiamo, infatti, le live di oggi a riscoprire alcuni degli episodi più importanti della serie di pokémon, per poi passare a commentare le tante novità annunciate ieri durante il Pokémon Presents di febbraio 2021.

Partiremo alle 10 con Vincenzo Lettera che giocherà al divertente Pokémon Snap e farà scoprire a chi non lo conoscesse questo interessante spin-off.

Proseguiremo alle 13 con un po' di nostalgia pokémon. Aligi Comandini, infatti, chiacchiera e mostra Pokémon Rosso e Blu, ovvero i giochi che hanno dato il via, perlomeno in Europa, alla serie di Game Freak.

Alle 15, invece, Alessandra Borgonovo e Christian Colli saranno in live assieme a Francesco Pardini per discutere delle ultime novità annunciate per la serie. In altra parole parleranno a lungo di New Pokemon Snap, Pokémon Perla Splendente, Pokémon Diamante Lucente e soprattutto dell'interessantissimo Leggende Pokémon: Arceus. Analizzeremo gli starter, i leggendari, le immagini e tutto quello che si sa finora.

Sarà anche un modo per interagire con voi e condividere pareri e aspettative su questi giochi. Usate quindi la chat di Twitch per parlare con noi.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch.

