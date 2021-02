Leggende Pokémon: Arceus, starter, leggendari, immagini e tutto quello che si sa finora

Abbiamo deciso di raccogliere in un unico luogo tutto quello che sappiamo dell'attesissimo Leggende Pokémon: Arceus. Si tratta del nuovo spin-off della serie annunciato durante il Pokémon Presentes di febbraio 2021, che porterà gli allenatori di tutto il mondo in una Sinnoh del passato. Per questo motivo è interessante scoprire gli starter che potremo selezionare, i leggendari che punteremo a catturare, le prime immagini del gioco e tutto il resto che vale la pena sapere.

Cominciamo.

Per iniziare, nulla è meglio di rivedere il trailer d'annuncio di Leggende Pokémon: Arceus per Nintendo Switch. Il gioco, al momento, è previsto per i primi mesi del 2022.

Divertirsi a esplorare il mondo catturando Pokémon e completando un Pokédex è sempre stato un elemento cruciale dei giochi Pokémon. Leggende Pokémon: Arceus è stato pensato per offrire un'esperienza che supera quella offerta dai titoli della serie Pokémon fino a questo momento, rendendo onore alle meccaniche caratteristiche dei giochi del passato e introducendo allo stesso tempo nuovi elementi RPG e d'azione.

Mentre gli Allenatori esplorano le vaste distese naturali in Leggende Pokémon: Arceus, incontreranno i Pokémon che popolano questi spettacolari paesaggi. Per catturare i Pokémon selvatici, i giocatori possono osservarli per apprendere i loro comportamenti, avvicinarsi di soppiatto e poi lanciare le Poké Ball. Possono anche far sì che i loro Pokémon lottino contro i Pokémon selvatici che sperano di catturare. Lanciando vicino a un Pokémon selvatico la Poké Ball in cui si trova il loro Pokémon, i giocatori daranno direttamente il via alla lotta. Questa nuova meccanica di gioco ha lo scopo di offrire agli Allenatori un'esperienza ancora più coinvolgente.

Il logo di Pokémon Leggende: Arceus.

Leggende Pokémon: Arceus porterà gli Allenatori nella Sinnoh del passato, in un'epoca molto lontana da quella in cui erano ambientati i giochi Pokémon Diamante e Pokémon Perla. Con la sua natura rigogliosa e l'imponente Monte Corona a dominare il suo paesaggio, questa è una Sinnoh mai vista prima, ed è qui che gli Allenatori si metteranno in viaggio per creare il primo Pokédex della regione.

All'inizio della loro avventura, gli Allenatori potranno scegliere Rowlet, Cyndaquil o Oshawott come primo compagno d'avventura. Questi tre Pokémon sono arrivati insieme a un Professore Pokémon che li ha incontrati nel corso dei suoi viaggi di ricerca in svariate regioni.

Rowlet

Categoria: Pokémon Aliderba

Altezza: 0,3 m

Peso: 1,5 kg

Tipo: Erba/Volante

Questo Pokémon di Alola accumula energia di giorno tramite fotosintesi per poi passare all'azione di notte. Si avvicina ai nemici ignari planando su di loro senza produrre il minimo rumore e li tempesta di poderosi calci.

Cyndaquil

Categoria: Pokémon Fuocotopo

Altezza: 0,5 m

Peso: 7,9 kg

Tipo: Fuoco

Cyndaquil è un Pokémon della regione di Johto. È timido: spesso se ne sta appallottolato. Se viene spaventato, le fiamme sul suo dorso bruciano ardentemente, e può anche usarle per difendersi quando viene attaccato.

Oshawott

Categoria: Pokémon Lontra

Altezza: 0,5 m

Peso: 5,9 kg

Tipo: Acqua

Oshawott è un Pokémon della regione di Unima e ha una conchiglia sul ventre. Usa questa conchiglia per contrattaccare prontamente dopo aver parato l'attacco avversario e per tagliare a metà le bacche.

Arceus

Categoria: Pokémon Primevo

Altezza: 3,2 m

Peso: 320,0 kg

Tipo: Normale

Si dice che Arceus abbia dato forma all'universo.