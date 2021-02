Leggende Pokémon: Arceus, annunciato ufficialmente il pokémon open world medioevale per Switch

Nintendo ha annunciato ufficialmente Leggende Pokémon Arceus, l'atteso nuovo capitolo della serie di pokémon: sarà un open world medioevale in tempo reale. Il gioco sarà ambientato a Sinnoh e consentirà, finalmente, di esplorare l'intero universo di gioco in maniera più moderna, quasi in stile Breath of the Wild. Il gioco arriverà nei primi mesi del 2022.

Come culmine dei festeggiamenti per i 25 anni dei mostri tascabili, Nintendo e Game Freak hanno annunciato l'attesissimo nuovo capitolo della serie di Pokémon. Si tratterà di una sorta di spin-off, un esperimento che porterà la serie a testare nuove meccaniche di gioco, tematiche e stili.

Leggende Pokémon Arceus, questo il nome, sarà ambientato nell'antica Sinnoh, ai piedi del Mondo Corona. Si tratta di un capitolo open world, quasi in stile Breath of the Wild, e sarà incentrato su combattimenti in tempo reale. Ancora non si capisce bene come saranno gestiti, ma Game Freak sembra voler usare questo gioco per provare a sperimentare cose nuove, meccaniche che forse hanno paura ad implementare nella serie principale, ma che, a distanza di 25 anni, è giusto provare.

Per il momento non si è visto molto altro, ma il gioco dovrebbe essere pubblicato nei primi mesi del 2022, a pochi mesi di distanza dal remake di Pokémon Diamante e Pokémon Perla.

Cosa ve ne pare di questo Leggende Pokémon: Arceus?