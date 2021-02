Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente per Nintendo Switch annunciati

Nel corso di un evento dedicato al 25° anniversario della serie, The Pokémon Company ha annunciato Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente per Nintendo Switch. Si tratta dei remake di Pokémon Diamante e Pokémon Perla, usciti originariamente su Nintendo DS, e saranno caratterizzati dall'essere completamente in linea con gli originali.

Di base Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente saranno identici agli originali per struttura e contenuti, con anche la navigazione a griglia, ma offriranno una grafica completamente rifatta e adeguata ai tempi moderni. Saranno disponibili entrambi verso la fine del 2021, in data ancora da destinarsi.

Vediamo il filmato di presentazione di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente:

L'operazione di suo sembra in linea con quanto visto nei Pokémon: Let's Go, con lo stile grafico utilizzato uniformato all'art direction scelta per i capitoli più recenti della serie Pokémon. Sicuramente gli appassionati saranno soddisfatti, visto che sono anni che chiedevano dei rifacimenti di questi due capitoli.