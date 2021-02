Animal Crossing: New Horizons, Hello Kitty arriverà in un crossover Sanrio

Nintendo e Sanrio hanno appena annunciato un tenerissimo crossover tra due tra i band più puccettosi del mondo. Hello Kitty, infatti, approderà in Animal Crossing: New Horizons con tanti oggetti a tema che sarà possibile riscattare grazie ad una speciale collezione di carte Amiibo.

Questa collaborazione è stata presentata attraverso un trailer, che potete trovare ai piedi della notizia. Dopo Super Mario e il Regno dei Funghi, arrivati per festeggiare i 35 anni della mascotte di Nintendo con l'update 1.8 è stato annunciato un ulteriore crossover per Animal Crossing: New Horizons.

Questa collaborazione consentirà di vestirsi come Hello Kitty, grazie ad un simpatico cappello e la classica salopette, ma anche di arredare la casa con tappeti e oggetti dedicati al tenero gattino.

Ci sarà anche spazio per Pompompurin. Grazie a questa collaborazione sarà possibile vestire il proprio abitante come il simpatico cagnolino e anche arredare la casa con oggetti a tema, come un tappeto, un letto e dei divertenti comodini. Lo stesso trattamento è stato riservato a Little Twin Stars, Cinnamoroll, My Melody e Kerokerokeroppi.

Tutte e sei le speciali carte amiibo saranno acquistabili nei negozi a partire da fine marzo 2021. Sarà possibile trovarle tutte all'interno di un unico pacchetto!