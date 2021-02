New Pokémon Snap: video gameplay dal Pokémon Presents di febbraio 2021

Nintendo ha mostrato oggi un nuovo video di gameplay di New Pokémon Snap. Si tratta di un originale mix tra un gioco di fotografia e un safari con i mostri tascabili di Game Freak come protagonisti.

Oltre ad una grafica migliorata e un gameplay potenziato, il nuovo gioco consente di poter ritoccare in maniera completa le foto create per poi poterle condividere con gli altri giocatori. In questo modo sarà possibile condividere le proprie creazioni con gli altri giocatori, che potranno votare e condividere le vostre creazioni. Le migliori, ovviamente, saranno quelle più diffuse sulla rete, in pieno stile social.

New Pokémon Snap è ambientato nella speciale regione di Lentil.

New Pokémon Snap è già prenotabile online e arriverà nei negozi il 30 aprile, in esclusiva per Nintendo Switch.