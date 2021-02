Life is Strange 3 è in sviluppo: protagonista, episodi e creatori, per un rumor

Secondo gli ultimi rumor apparsi in rete Life is Strange 3 non solo è in produzione, ma sarebbe persino in fase avanzata di sviluppo. Se queste voci si rivelassero vere, infatti, si sanno già tantissimi dettagli del terzo capitolo di questa riuscita avventura. Per esempio si saprebbe già il nome della protagonista, Alex, da quanti episodi sarà composto e chi lo sta sviluppando.

Andiamo con ordine. Le nuove informazioni arrivano ad un utente di ResetEra, il più grande forum di videogiochi del mondo e uno dei posti preferiti da insider e presunti tali per diffondere le proprie informazioni. Secondo "Bing", la cui attendibilità è stata verificata dello staff del forum, Life is Strange 3 sarà sviluppato da Deck Nine, lo studio responsabile di Life is Strange: Before the Storm, e non dal creatore originale Dontnod Entertainment.

Il gioco dovrebbe chiamarsi Life is Strange: True Colors, sarà composto da 5 episodi e sarà sviluppato utilizzando l'Unreal Engine 4. La protagonista si chiamerà Alex, una donna asiatico-americana i cui poteri le consentono di leggere nella mente delle persone. Alex sarà bloccata all'interno di una piccola cittadina americana, esattamente come nel primo capitolo, dove pian piano scoprirà i propri poteri e con essi la verità che si cela dietro l'apparente normalità di questa comunità.

Il gioco è in fase avanzata di sviluppo, tanto l'annuncio sarebbe dovuto avvenire lo scorso anno, ma la pandemia ha rovinato i piani di Square Enix. Life is Strange: True Colors sarà pubblicato anche su Nintendo Switch e per l'occasione saranno pubblicati anche i primi due episodi.

Come sempre vi ricordiamo che si tratta di rumor, quindi vanno presi come tali, ma se fossero veri non dovrebbe mancare molto all'annuncio del gioco.