GTA 5 su PS5 e Xbox Series X: non un semplice porting, sarà "una grande esperienza"

Strauss Zelnick, CEO di Take-Two (ovvero la compagnia madre di Rockstar Games) ha recentemente parlato di come la sua compagnia gestisce le remaster dei propri vecchi giochi, spiegando che quello che la contraddistingue è la qualità. In particolar modo, GTA 5 per PS5 e Xbox Series X non sarà un semplice porting, ma "una grande esperienza".

Zelnick ha affermato che "le remaster sono sempre state parte della strategia [ndr, della compagnia]. Ciò che abbiamo fatto di diverso rispetto alla concorrenza è che noi non facciamo dei semplici porting. Noi ci prendiamo il tempo di realizzare la migliore versione possibile così da rendere il gioco diverso per il nuovo rilascio sfruttando le nuove piattaforme sulle quali lo pubblichiamo." Ha poi parlato anche di GTA 5 per PS5 e Xbox Series X.

Zelnick ha lodato il lavoro fatto con Mafia da 2K Games e, per quanto riguarda GTA 5 su PS5 e Xbox Series X, ha sottolineato che si tratta della terza generazione di console sulle quali il gioco esce: questo dimostra che il successo del gioco è stato enorme. Zelnick afferma di "essere certo che Rockstar creerà una grande esperienza, il che non è possibile se realizzi un semplice porting."

A febbraio 2021 il CEO di Take-Two aveva ricevuto un'interessante domanda: Rockstar sta forse pensando di fare una remaster dei vecchi GTA? Zelnick ha preferito schivare la domanda affermando che Rockstar può parlare per sé, ma il dirigente ha affermato che si tratta di "una domanda ottima e qualcosa di incoraggiante al quale pensare".

GTA 5 ha venduto 140 milioni di copie ad oggi e con il lancio delle versioni PS5 e Xbox Series X potrà solo crescere. Ovviamente il successo è dovuto anche alla modalità multigiocatore, GTA Online.

Secondo recenti rumor, però, GTA 5 Enhanced Edition per PS5 potrebbe essere stato rimandato al 2022.