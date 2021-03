Call of Duty Warzone: modalità sandbox con minigiochi e gare di auto per un leak

Secondo un nuovo leak, all'interno del battle royale Call of Duty Warzone è in arrivo una nuova modalità sandbox casual pensata per divertirsi in spensieratezza con vari minigiochi, come ad esempio gare in auto. La fonte del rumor è ZestyCODLeaks, il quale ha condiviso una serie di dialoghi in-game che descrivono questa modalità.

Secondo quanto riferito, all'interno di questa presunta modalità sandbox per Call of Duty Warzone possiamo aspettarci:



Una modalità competitiva in stile re della collina con molteplici team

Gare a tempo

Corse a ostacoli

Gare di veicoli

Una qualche attività legata agli elicotteri

Un percorso di tiro al bersaglio

Zone sicure

Una modalità in stile "Il pavimento è lava", forse legata allo skydiving

Si tratterebbe, molto probabilmente, di una modalità per spezzare il ritmo rispetto alle solite partite di Call of Duty Warzone, pensate per la competizione nuda e cruda. Ovviamente come sempre si tratta solo di rumor, quindi dobbiamo prendere questa informazioni con cautela. Questa modalità ricorda però i Games of Summer dello scorso anno, quindi non è impossibile che qualcosa del genere sia realmente previsto per il battle royale. Potrebbe inoltre trattarsi di una modalità introdotta in modo fisso, oppure potrebbe essere qualcosa a tempo (opzione più credibile).

Si è poi parlato anche del fatto che Call of Duty Warzone Stagione 2 potrebbe concludersi con un'invasione zombie che distruggerebbe la mappa: pare però che gli zombie avranno anche una modalità dedicata nel battle royale.

Vi segnaliamo infine che Call of Duty Warzone ha reso disponibile l'aggiornamento del 3 marzo, le ultime novità.