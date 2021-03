PlayStation VR: i trailer dei nuovi giochi annunciati oggi

Oggi Sony ha annunciato vari nuovi giochi per PlayStation VR, il suo headset per realtà virtuale. I giochi annunciati sono DOOM 3: VR Edition, Song in the Smoke, Fracked, I Expect You To Die 2, Zenith e After the Fall. Ecco i trailer di quanto annunciato.

Fracked In Fracked, il giocatore interpreta un eroe che viene catapultato in combattimento. Annidata nelle profondità di una struttura di fratturazione di montagna, l'ambientazione di gioco è stata conquistata da un esercito di folli creature interdimensionali armate, note come (avete indovinato) Fracked! Tu sei l'ultima speranza per il mondo e devi abbattere i Fracked prima che sia troppo tardi... Si tratta di un gioco audace, sfacciato e senza compromessi nella sua visione.

I Expect You To Die 2 Dopo gli eventi di I Expect You To Die, I Expect You To Die 2: The Spy and the Liar ti riporta nel coinvolgente mondo dello spionaggio e del pericolo sotto copertura. Non lasciando nulla al caso, l'Agenzia ti ha assegnato il compito di agire sotto copertura e sventare il nuovo piano per dominare il mondo dell'organizzazione Zoraxis. Dopo tutto, hai già fermato Zor e sei sopravvissuto al Motore della morte! Ora, dovrai passare al livello successivo e diventare una super spia! Sfrutta le tue abilità telecinetiche in ambientazioni completamente nuove. Smaschera la trama diabolica e scopri maggiori informazioni su Zoraxis. Rischia la vita per un bene più grande; perché, ricorda: ci aspettiamo che tu muoia.

Zenith: The Last City Zenith: The Last City è un MMO VR che combina un variopinto open world con azione e avventura adrenaliniche. Il gioco presenta bellissime ambientazioni realizzate a mano in cui ti perderai per ore. Gli sviluppatori hanno costruito un mondo fantastico, stilizzato e ricco di dettagli, dagli alberi lussureggianti nella foresta Amarite, alle acque turchesi della Radiant Coast, fino alla città iperfuturistica di Zenith.

After the Fall Grazie ai comandi di movimento VR completi sui due controller PS Move o al controller di mira PS VR, After the Fall ti farà sentire come il tuo eroe d'azione degli anni '80 preferito (un po' più potente), mentre affronti frenetici combattimenti con movimenti reali. Oltre alle armi più convenzionali, avrai a disposizione un arsenale fortemente ispirato agli anni '80 e radicato nella cultura di quel tempo. Hai sbloccato l'iconico lettore di audiocassette trasformato in lanciamissili per tenere a bada le orde? Non adagiarti sugli allori perché nessuna missione è uguale all'altra. Dovrai stare sempre all'erta, che si tratti della prima partita o della cinquantesima.