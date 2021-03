Mortal Shell: Enhanced Edition su PS5 e Xbox Series X|S, upgrade next gen vicinissimo

Mortal Shell: Enhanced Edition è la versione migliorata dell'action RPG soulslike di Cold Symmetry per piattaforme next gen, e arriverà su PS5 e Xbox Series X|S tra poco, per la precisione domani, 4 marzo 2021.

Il gioco è un interessante soulslike, che riprende alcune caratteristica della celebre serie From Software, in particolare per quanto riguarda il sistema di combattimento e diversi elementi dell'ambientazione e dell'atmosfera generale, oltre al livello di sfida, ma aggiunge anche alcune idee originali e interessanti.

Tra queste, la principale è l'utilizzo degli shell, ovvero corpi che possono essere controllati e utilizzati in combattimento. La struttura e i contenuti rimarranno ovviamente gli stessi in Mortal Shell: Enhanced Edition, ma nella versione next gen ci saranno alcune migliorie tecniche.

In particolare, si segnala la risoluzione a 4K (non è chiaro se nativa o in upscale), con un miglioramento generale nella qualità delle texture e il frame-rate portato a 60 fps. Inoltre, la versione PS5 dovrebbe sfruttare il feedback aptico del DualSense, in base a quanto riferito dagli sviluppatori.

Per saperne di più, vi rimandiamo alla recensione di Mortal Shell, gioco che peraltro ha scatenato diverse sfide tra speedrunner e giocatori hardcore vari tra i quali si è segnalato uno in grado di completare il tutto senza subire danni e indossare Shell.