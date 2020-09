Mortal Shell è stato completato senza subire danni e indossare Shell

Ogni volta che esce un gioco difficile, che fa sudare sette camice per essere completato, arriva un qualche fenomeno in grado di ricordarci che "c'è sempre qualcuno più forte di noi", tanto per semi-citare Dragon Ball. In questo caso stiamo parlando dello YouTuber Esoterickk, che è riuscito nell'impresa di completare Mortal Shell, un complesso soulslike indipendente uscito qualche settimana fa, senza subire danni e senza indossare uno shell.

Nella nostra recensione di Mortal Shell vi diciamo sia cosa sono gli Shell, sia quanto è complesso questo gioco di ruolo. Chi avesse fretta sappia che gli shell sono degli oggetti che "donano" una classe al personaggio, consentendogli sia di modificare il suo stile di combattimento, sia di rafforzare le sue statistiche.

Nonostante questo Esoterickk è riuscito a battere ogni boss del gioco senza subire danni. Un'impresa piuttosto impressionante, considerando che molti di loro possono uccidere con un solo colpo coloro che non indossano uno Shell.

Queste scelta non sembra differente rispetto all'indossare l'Obisidian Shell, ovvero l'oggetto pensato dagli sviluppatori per i giocatori hardcore. Secondo lo Youtuber, indossare o meno l'Obsidian Shell non cambia di molto il gameplay, per questo motivo ha optato per giocare senza indossare nulla.

Per assurdo Esoterickk ha trovato questa run più semplice in alcuni passaggi rispetto alla prima partita. Senza armatura, infatti, aveva molta più Stamina da sfruttare e poteva in questo modo utilizzare le armi molto più efficacemente.

A testimonianza della sua impresa, lo Youtuber ha postato il video della sua partita. Cosa ne dite? Siete mai stati in grado di compiere un'impresa simile?