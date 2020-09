Animal Crossing: Joe Biden porta ufficialmente la sua campagna elettorale sul gioco

Dal primo settembre anche in Animal Crossing: New Horizons sarà tempo di campagna elettorale. Solo che non si elegge il sostituto di Tom Nook o di Fuffi, ma il nuovo Presidente degli Stati Uniti. Con una mossa piuttosto originale, il candidato alle presidenziali USA Joe Biden ha creato ufficialmente dei manifesti elettorali da diffondere nel gioco di Nintendo, così da poter raggiungere anche quelle persone che sono chiuse in casa per colpa del coronavirus.

La pandemia è una situazione che ha costretto i collaboratori di Biden (e di Trump) a cercare nuovi modo per convincere i passivi elettori americani ad iscriversi e partecipare al voto di novembre. Tra le nuove iniziative ci sono le Convention tenute via Zoom e la diffusione dei loghi del candidato democratico attraverso giochi come Animal Crossing: New Horizon.

Scansionando il codice QR con l'app Nintendo Switch Online sarà possibile scaricare i design del logo di Biden-Harris, quello del Team Joe, il logo coi colori del Pride e infine un'immagine con tre occhiali da sole e i colori della bandiera americana. In altre parole tutti simboli riconducibili al candidato democratico.

Con questa mossa Animal Crossing: New Horizons si dimostra, nonostante il suo aspetto innocuo, un gioco estremamente "politico". Le colorate e pacifiche isole, infatti, nei mesi scorsi sono state usate per diffondere le proteste di Hong Kong contro la Cina o sostenere il movimento Black Lives Matter. La popolarità del gioco, sopratutto in questi mesi di emergenza sanitaria, lo ha reso un formidabile strumento di comunicazione che molti attivisti puntano ad usare.

Cosa ne pensate? Secondo voi i nostri politici utilizzeranno mai questo genere di strumenti di comunicazione?