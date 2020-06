Animal Crossing: New Horizons, Black Lives Matter: stream raggiunge 150.000 dollari di donazioni per il movimento

Gli attivisti non sono soltanto coloro che corrono da una parte all'altra di una città in subbuglio per aiutare chi ha bisogno, o per difendere gli obiettivi del proprio movimento: a volte il supporto arriva anche da più lontano. Da questo team di videogiocatori, per esempio, che con uno stream dedicato ad Animal Crossing: New Horizons (l'ultima esclusiva di rilievo per Nintendo Switch) ha ottenuto 150.000 dollari in donazioni.

Si tratta di Tanya DePass e del suo team: la donna, direttrice di I Need Diverse Games, ha tenuto uno stream dalla durata complessiva di dieci ore, così da ottenere donazioni e supporto per il progetto The Bail Project, collegato a sua volta anche al movimento attivista internazionale Black Lives Matter. Un aiuto di 150.000 dollari può far sorridere, in riferimento ad un movimento così diffuso e importante a livello globale: ma probabilmente, soprattutto in questo momento, ha bisogno di più aiuto possibile, e di sostentamento economico. Le proteste america di recente hanno coinvolto anche il Nintendo Store di New York e il povero Super Mario.

I fan di Animal Crossing: New Horizons si sono dimostrati molto generosi: pensate che inizialmente era stato posto un obiettivo di appena 500 dollari. Difficile immaginarsi dunque l'emozione di Tanya, quando si è ritrovata tra le mani donazioni per 150.000 dollari, poi per 160.000, fino ad arrivare a 184.374 dollari. Speriamo che il denaro venga speso bene, e che scenda presto il sipario su questo drammatico capitolo nella storia degli Stati Uniti.

Y'all. I am FLUMMOXED. ABSOLUTELY FLUMMOXED. I had a goal of $500 this morning, thinking folks would be worn out after a hard month of fundraising. Y'all proved me so wrong today and I am humbled, grateful, thankful for everyone. $142,781 raised in 10.5 hours #BlackLivesMatter pic.twitter.com/RWMi1lLNGf — Selise, the Deathbane (@cypheroftyr) June 3, 2020