Google Play Store: rimossa un'app razzista, eliminava tutte le applicazioni cinesi su smartphone

Avete mai avuto modo di conoscere un'app razzista? Qualcosa di molto simile fino ai giorni scorsi era disponibile per il download sul Google Play Store, su smartphone Android. Si chiamava Remove China Apps e serviva ad eliminare tutte le app cinesi dal dispositivo... ma alla fine è stata eliminata proprio lei, perché il destino sa essere un gran burlone.

Remove China Apps ha ottenuto un incredibile successo nell'ultimo periodo in India, raggiungendo la cifra record di 5 milioni di installazioni e scalando le classifiche delle applicazioni più gettonate del momento. Il suo compito era soltanto uno: eliminare una volta per tutte dallo smartphone del proprietario qualsivoglia applicazione sviluppata da società cinesi; faceva piazza pulita delle app cinesi, insomma. Era un programma un po' razzista dunque, ma comunque violava anche la politica del Google Play Store: stando a quando riportato dalla redazione di TechCrunch, è stata rimossa nelle scorse ore.

Difatti nessuna applicazione del Google Play Store può "incentivare l'utente a rimuovere altre app sviluppate da terze parti". La moda di eliminare app cinesi in India è partita anche per l'influnenza di alcune personalità di rilievo, come il guru dello Yoga Baba Ramdev, che ha postato proprio un video in cui mostrava come utilizzare l'applicazione. La Cina si è limitata a ricordare che il governo centrale si mostra permissivo con il sentimento anti-cinese indiano, e che tuttavia incentivare simili atteggiamenti potrebbe portare in futuro dei problemi per gli accordi bilaterali tra i paesi. India avvisata, mezza salvata?

Va da sé che, seppur non presente ormai su Google Play Store, Remove China Apps dovrebbe comunque essere ancora disponibile tramite download e installazione da terze parti. Fate attenzione, perché in casi simili il pericolo di scaricare dei malware è davvero notevole.