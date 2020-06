PlayStation Days of Play: PlayStation Plus e PS Now col 30% di sconto

Due nuove promozioni sono arrivate su PS Store grazie ai PlayStation Days of Play. Per chi non lo sapesse, si tratta dell'iniziativa che Sony mette in piedi ogni anno per offrire tutti i suoi migliori prodotti ad un prezzo davvero speciale. Questa settimana, per esempio, gli abbonamenti PlayStation Plus e PS Now sono disponibili col 30% di sconto.

Ecco un comodo link per raggiungere la promozione:

Una buona occasione, quindi, per rinnovare il proprio abbonamento o, nel caso in cui non l'abbiate, per scoprire l'offerta. PS Now, per esempio, è "una raccolta di oltre 700+ titoli on demand giocabili su PS4 e PC. Riproduci in streaming i grandi capolavori di PS4, PS3 e PS2, oppure scarica centinaia di titoli per PS4 da giocare offline. L'ampia varietà di generi tra cui scegliere garantisce che non resterai mai a corto di giochi. Alcuni titoli inclusi in PlayStation Now potrebbero restare disponibili nella libreria solo per un periodo limitato."

L'abbonamento PS Plus, oltre a garantire la possibilità di scaricare almeno un paio di giochi gratuitamente ogni mese ( i giochi gratis PS Plus di giugno sono piuttosto celebri), consente anche di accedere ai contenuti online dei propri videogames preferiti, oltre che di avere accesso a speciali promozioni.

Qui potete trovare gli altri sconti e offerte per i Days of Play di PS4, con FIFA 20 quasi regalato.

La promozione sarà valida fino al 17 giugno 2020 compreso.