PS Store: sconti e offerte per i Days of Play di PS4, FIFA 20 quasi regalato

Sul PlayStation Store sono partiti gli sconti e le offerte per PS4, legate all'iniziativa Days of Play, tra i quali un FIFA 20 quasi regalato. Sostanzialmente potete acquistare le edizioni digitali di moltissimi giochi a prezzi eccezionali. L'iniziativa durerà fino al 18 giugno 2020, quindi affrettatevi se volete fare qualche affare.

Tra i titoli in offerta spiccano Fallout 76: Wastelanders Edition a 39,99€ invece di 69,99€; Doom Eternal acquistabile in edizione standard (44,99€ invece di 69,99€) o deluxe (64,99€ invece di 99,99€); Star Wars Jedi: Fallen Order, acquistabile per 34,99€ invece di 69,99€; Need for Speed Heat, disponibile per 34,99€ invece di 69,99€; FIFA 20, acquistabile per soli 9,99€ invece di 69,99€; Fist Of The North Star: Lost Paradise a 19,99€ invece di 29,99€; The Last Guardian a 13,99€ invece di 34,99€; Dragon Ball Z: Kakarot a 39,99€ invece di 69,99€ per l'edizione standard e a 54,99€ invece di 99,99€ per l'edizione Ultimate; God of War a 14,99€ invece di 29,99€ e tanti altri ancora.

Per scorrere tutte le offerte, andate alla pagina ufficiale dei Days of Play sul PlayStation Store. Per avere un quadro più preciso, visto che il PS Store riporta anche giochi non in offerta, è però meglio guardare qui.