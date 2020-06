Fortnite, la Stagione 3 potrebbe tardare ancora a causa delle proteste americane

Il 2020 sembra un anno particolarmente sventurato, per usare un eufemismo: i nostri lettori sanno bene come, a causa delle attuali proteste e manifestazioni che stanno interessando l'America, siano già stati rimandati eventi importanti come la presentazione di PlayStation 5. Adesso sembra essere a rischio anche la Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2.

Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 è stato rimandato già due volte: prima da maggio 2020 a giugno 2020, con uno slittamento di un mese esatto; poi ancora di una settimana, dalla prima alla seconda di giugno 2020. Ormai diversi giorni fa, gli sviluppatori di Epic Games avevano confermato l'arrivo della nuova stagione per il prossimo 11 giugno 2020, subito a seguire l'evento Dispositivo (o Doomsday) del 6 giugno precedente. È altamente probabile che queste date possano venire alterate nuovamente, in seguito agli eventi che stanno interessando gli Stati Uniti.

Non vi sono ancora conferme ufficiali, eppure già Activision ha deciso di spostare di alcuni giorni il lancio delle nuove stagioni di Call of Duty: Warzone, Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty Mobile. Secondo la redazione di Forbes, sarebbe solo questione di un paio di giorni prima che Epic Games decida a sua volta di posticipare l'evento Doomsday di Fortnite Capitolo 2, dunque di rimandare il lancio della nuova stagione. Ricordiamo che questo sarà un appuntamento live irripetibile ed imprescindibile per comprendere la "lore" legata all'Agenzia e alla nuova isola di gioco: non sembra proprio il momento adatto, perché l'attenzione di gran parte dei giocatori (e del mondo) è rivolta altrove.

Vi terremo aggiornati sull'evolversi della faccenda: di certo dopo un rinvio di un mese intero, un nuovo slittamento di pochi giorni non comporterebbe grandi problemi per Epic Games o per i giocatori, non trovate?