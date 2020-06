Call of Duty: Modern Warfare, Stagione 4 rimandata a causa delle manifestazioni in USA

Anche Call of Duty: Modern Warfare si ferma per dare spazio alle manifestazioni attualmente in corso in USA, così come Call of Duty: Mobile, con Activision che ha deciso di rimandare rispettivamente la Stagione 4 e la Stagione 7.

Il motivo di questa pausa imposta al normale scorrere dei contenuti in Call of Duty sono ancora i vari movimenti di protesta che stanno scuotendo gli USA in questi giorni in seguito all'uccisione di George Floyd in Minnesota da parte di un gruppo di poliziotti, che ha dato il via alle proteste antirazziste.

È lo stesso motivo che ha spinto Sony a rimandare la presentazione PS5 che si sarebbe dovuta tenere questa settimana il 4 giugno 2020, così come riportato nel messaggio pubblicato dall'account ufficiale della serie Activision: "Sebbene non vediamo l'ora di giocare le nuove stagioni di Call of Duty: Modern Warfare, Warzone e Call of Duty: Mobile, non è ora il momento. Stiamo spostando il lancio della Stagione 4 di Call of Duty: Modern Warfare e della Stagione 7 di Call of Duty: Mobile a data da definire, in questo momento non è il periodo giusto e coloro che parlano di uguaglianza, giustizia e cambiamento devono essere visti e ascoltati. Noi rimaniamo al vostro fianco".

Restiamo dunque in attesa di ulteriori informazioni ufficiali da parte di Activision sulle nuove date di lancio delle stagioni dei vari Call of Duty.