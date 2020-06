One Piece, Nami prende vita e se ne va al mare nel cosplay di lollipopheidi13

Ancora un cosplay per la bella Nami di One Piece, magari a tema estivo dato che ormai l'estate 2020 è arrivata? Perché no, ve ne proponiamo uno anche in un giorno di festa come il 2 giugno 2020; sta ottenendo un notevole riscontro su Instagram proprio in queste ore.

La cosplayer lollipopheidi13 ha deciso di dedicare le sue ultime fatiche ad un costume dedicato alla bellissima Nami di One Piece, protagonista al femminile del manga e anime di Akira Toriyama. Nami prende vita in questo cosplay, dunque, e pare volersene andare al mare: come darle torto, del resto la stagione è quella giusta. Si tratta praticamente di una rivisitazione in costume da bagno del personaggio in questione: ma i colori, i motivi e persino il tatuaggio sono quelli giusti. Non mancano l'iconico Log Pose e la parrucca arancione.

Come sempre i giudici finali di questi lavori siete voi: eccovi dunque un'immagine del cosplay di Nami di lollipopheidi13, cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un bel commento poco più avanti.