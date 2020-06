The Last of Us 2: ci sta davvero piacendo?

Ora che l'embargo per le anteprime di The Last of Us 2 è ufficialmente scaduto, finalmente siamo liberi di esprimere le nostre primissime impressioni sull'attesissimo sequel firmato Naughty Dog. Un titolo che per moltissimi giocatori, ne siamo assolutamente convinti, rappresenterà uno splendido canto del cigno di PS4.

Ora, se volete conoscere nel dettaglio ogni informazione riguardante la parte giocabile di cui era possibile parlare nelle anteprime, il mio consiglio è di lanciarsi seduta stante sul provato di The Last of Us 2 per PS4 firmato da Francesco e sulla relativa video anteprima che potete trovare anche sul nostro canale YouTube. Ma se quel lungo approfondimento non dovesse essere abbastanza per saziare la vostra fame di The Last of Us 2, ecco capitare a fagiolo l'ulteriore contenuto che trovate in testa a questa notizia.

Non contenti e soddisfatti di avervi raccontato nel dettaglio le nostre primissime impressioni, io e Francesco abbiamo scelto di lanciarci in questo secondo contenuto video per chiacchierare in totale libertà e senza alcun rischio spoiler, delle nostre impressioni più viscerali ed emotive relative alle prime ore di gioco dell'esclusiva, non allontanandoci mai, chiaramente, dai confini imposti da Sony per questo primo contatto.

Ne è scaturito un lunghissimo dibattito, molto rilassante e particolarmente sfaccettato, dove io e Francesco abbiamo spaziato da una descrizione più fredda e razionale della sezione giocata ormai libera dall'embargo, a un'analisi più calda ed emotiva relativa alla violenza visiva e psicologica vista e vissuta in The Last of Us 2, non trascurando una spiegazione della perfetta mescola del suo gameplay in grado di spaziare, senza soluzione di continuità, dalle fasi esplorative, a quelle action, inglobando in modo naturale le derive maggiormente stealth.

E poi, chiaramente, non abbiamo potuto fare a meno di lanciarci in una lunga disquisizione in merito alla componente grafica di questo incredibile gioiello tecnologico in grado di colpire con un violento schiaffone anche il giocatore più smaliziato.

Ma tutto questo è soltanto un accenno di quanto toccato e sviscerato nella nostra chiacchierata che, nuovamente, vi invito a vedere e ascoltare prima di lanciarvi qui sotto tra i commenti per farci sapere se questo scambio di battute è stato di vostro gradimento e soprattutto di averci fatto sapere, per l'ennesima volta, quanto stiate aspettando questa imponente esclusiva.