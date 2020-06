iPhone 12, i quattro modelli di smartphone visibili in nuovi mockup

iPhone 12 si mostra in nuovi mockup che illustrano in maniera piuttosto fedele le caratteristiche dei quattro modelli di smartphone previsti per questa nuova mandata da parte di Apple, in particolare sul fronte della scocca e del display.

Le foto sono diffuse da Makotakara e hanno ovviamente il solo scopo di fornire un'idea più o meno approssimativa dell'aspetto che avranno i quattro modelli di iPhone 12 al loro arrivo, previsto per questo autunno sul mercato.

In particolare, le foto con i modelli posti a confronto consentono di vedere le differenze di dimensioni e alcune caratteristiche tecniche specifiche, come il posizionamento dei tasti sui lati e dello slot per la scheda SIM. Da questa documentazione emerge dunque la presenza di due modelli della linea standard e due modelli Pro, con tre differenti dimensioni dello schermo: si va dall'iPhone 12 con display da 5,4 pollici, passando per iPhone 12 Max e Pro con schermi da 6,1 pollici e infine iPhone 12 Pro Max con il display ancora più grande da 6,7 pollici, in tutti i casi OLED.

In tutti i casi, si notano delle differenze rispetto ad iPhone 11 per quanto riguarda anche la scocca, che risulta caratterizzata da bordi più dritti e spigoli più marcati, sebbene sempre stondati, oltre a una riduzione delle dimensioni di bordi e cornici intorno allo schermo. Sembra dunque sempre presente il notch, così come il modulo fotocamera sembra ripreso in maniera fedele dalla versione di iPhone 11, ma nei mockup evidentemente manca il sensore LiDAR che dovrebbe entrare a far parte della serie Pro con iPhone 12.