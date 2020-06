Amazon, saldi estivi in arrivo il 22 giugno con un evento dedicato?

Il coronavirus ha avuto un impatto devastante sull'economia mondiale, basti pensare che un colosso come Amazon ha dovuto ridimensionare notevolmente la quantità di prodotti venduti e spediti, non solo in America. Ma adesso il gigante dell'e-commerce sembra essere il primo tra quelli pronti alla ripresa: e dovrebbe dimostrarlo con un nuovo evento dedicato ai saldi estivi.

Si tratterà della prima, vera ripresa di Amazon post coronavirus: l'evento dedicato ai saldi estivi dovrebbe cominciare il prossimo 22 giugno 2020, stando ad alcuni documenti che Amazon starebbe già inviando ai propri venditori attivi sulla piattaforma; documenti che anche la CNBC avrebbe avuto modo di visionare nelle scorse ore. Pare inoltre - ma tutte queste informazioni allo stato attuale vanno prese con le dovute pinze - che l'evento sarà proposto ovunque, per una durata complessiva che oscillerà dai 7 ai 10 giorni.

"Stiamo per lanciare un evento noto come Biggest Summer Sale, così da entusiasmare i consumatori e far ripartire le vendite" vi sarebbe scritto nella nota inviata ai venditori di Amazon, "chiediamo pertanto anche la tua partecipazione". Il nome in codice per l'evento è Biggest Sale in the Sky e gli sconti dovrebbero partire almeno dal 30% sul prezzo di listino di un determinato prodotto. Ricordiamo che di recente Amazon ha rinviato l'Amazon Prime Day, lasciando così "scoperti" i mesi estivi dal punto di vista dell'organizzazione di eventi di questo tipo.

Maggiori dettagli arriveranno nelle prossime ore, e noi come sempre vi terremo aggiornati. Aspettate con ansia un nuovo evento in stile Amazon Prime Day con tanti sconti, oppure non credete che questo sia il momento giusto per tornare a spendere?