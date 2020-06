MIUI 12, come scaricarlo su Xiaomi e Redmi: link per il download

La versione stabile di MIUI 12 è finalmente disponibile per il download su tutti gli smartphone Xiaomi e Redmi compatibili; la ROM arriva dopo alcune settimane di beta testing, che hanno permesso di correggere bug e imperfezioni di vario tipo. Questo rapido articolo serve a spiegarvi come scaricare MIUI 12, appunto, qualora non intendiate attendere l'aggiornamento software sul vostro dispositivo.

Le ROM che vi riportiamo poco più avanti sono quelle perfezionate in seguito alla fase beta delle scorse settimane, probabilmente le stesse che la società renderà a breve disponibili per i consumatori su Xiaomi e Redmi (date anche un'occhiata alla Redmi K20 Pro Premium Edition). Prima di procedere oltre è bene ricordare quali siano attualmente i modelli compatibili con MIUI 12, e cioè Xiaomi Mi 9, Mi 9T e Mi 9T Pro. Comunque, una volta che il sistema operativo si estenderà anche agli altri, torneremo ad aggiornare l'articolo.

Eccovi dunque tutti i link per il download, organizzati per modello e rispettiva versione.