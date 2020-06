Fortnite, Summit1g: il Battle Royale non è pronto per l'eSport, ma grazie ad Epic Games si sta evolvendo

Il pro player e streamer Summit1g è tornato di recente ad analizzare la situazione del genere Battle Royale, sul mercato e nel contesto competitivo, parlando così principalmente di Fortnite e delle scelte di Epic Games. Non è detto che vi sia ignota l'identità di Summit1g: Jaryd Lazar fu un una personalità abbastanza nota di Counter-Strike, alcuni anni fa.

Ora, Summit1g è tornato su una questione che di recente ha coinvolto anche alcune dichiarazioni scottanti di Tfue: i Battle Royale sono o non sono catalogabili come eSport? Tfue ha detto che Fortnite non ha nulla a che spartite con il settore competitivo; Summit1g ha deciso di procedere in modo molto più cauto, e tuttavia sembra condividere la stessa identica linea di pensiero.

Fortnite, e con Fortnite il Battle Royale in sé come genere videoludico, per Summit1g non è pronto per l'eSport. "Attualmente non corrispondono a ciò che definiamo eSport. Capite cosa intendo?". Ma è meglio precisare con alcuni esempi riportati dallo stesso pro player e streamer. "Allora, sto giocando a Fortnite durante un evento. Qualcuno mi elimina e danza sul mio cadavere. Finalmente mi riscaldo, e capisco anche dove il mio avversario preferisce atterrare. Perché non posso seguirlo e incalzarlo nelle partite successive?". Questi dettagli (casualità, natura aleatoria) non renderebbero attualmente i Battle Royale adatti al competitivo.

Tuttavia c'è un bel "ma" a questo discorso di Summit1g: grazie all'operato di Epic Games l'intero genere si starebbe evolvendo molto rapidamente. "Voglio dire questa cosa: gli unici che davvero stanno cambiando le cose, sono i ragazzi di Fortnite. Stanno prendendo decisioni coraggiose, per la loro scena competitiva. E a prescindere da quel che potreste pensare, questo per il gioco va benissimo, e in generale fa del bene all'intero genere del Battle Royale".

Lo streamer ha infine ricordato come Fortnite meriti attenzione anche per un altro motivo, particolarmente evidente: quando inventa qualcosa che prima non esisteva, tutti gli altri rivali cominciano a copiarlo. E questo lo abbiamo visto negli scorsi anni, con la nascita di generi, con-generi e titoli nati quasi per caso proprio sulla scia del successo ottenuto da Epic Games. Non facciamo nomi, ma ci siamo capiti.