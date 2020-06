Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning: data di uscita e immagini Xbox One, PS4 e PC

In maniera un po' rocambolesca, THQ Nordic ha annunciato la data di uscita Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Questa edizione rimasterizzata del gioco di ruolo creato dalla penna di R.A. Salvatore e dalla matita di Todd McFarlane arriverà su Xbox One (e immaginiamo PS4 e PC) il prossimo 11 agosto 2020.

Abbiamo detto che l'annuncio è avvenuto in maniera rocambolesca perché il gioco è comparso improvvisamente sullo Store di Microsoft con tanto di immagini e informazioni ufficiali. Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning conterrà tutti i DLC del gioco originale, da Denti di Naros a Leggenda di Kel il Morto, ovviamente migliorati attraverso una revisione grafica totale.

Per chi non se lo ricordasse, Kingdoms of Amalur: Reckoning uscì nel 2012 sotto etichetta Electronic Arts. Era famoso per essere il parto di tre personalità di spicco come lo scrittore di bestseller R.A. Salvatore, il creatore di Spawn Todd McFarlane e il lead designer di Elder Scrolls IV: Oblivion Ken Rolston. Il risultato finale, come è possibile leggere nella nostra recensione di Kingdoms of Amalur: Reckoning, presentava qualche limite, ma aveva anche tantissime qualità che ritorneranno in questa riedizione.

La licenza di Kingdoms of Amalur: Reckoning è poi passata nella mani di THQ Nordic nel 2018, dopo il fallimento dello sviluppatore 38 Studios. Questa remastered è gestita da Kaiko, lo studio che ha lavorato ai remaster di Darksiders e alla Legend of Kay: Anniversary Edition.

Di seguito vi presentiamo le prime immagini del gioco e aggiorneremo la notizia quando arriveranno i dettagli ufficiali e il primo trailer. Cosa ne pensate? Lo rigiocherete?