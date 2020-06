Multiplayer Risponde torna in diretta su Twitch alle 16: fate le vostre domande!

Come ogni giovedì, torna Multiplayer Risponde, la nostra rubrica di approfondimento condotta da Vincenzo Lettera. Saremo in diretta oggi a partire dalle ore 16:00, ovviamente su Twitch. Vincenzo risponderà a tutte le vostre domande e curiosità, sugli argomenti del momento o su tutto quello che vi passa per la testa. Come sempre, darà la precedenza a quelle scritte nei commenti di questa news: approfittatene!

Gli argomenti di cui parlare sono molti e vanno dai più frivoli a quelli intrecciati con la cronaca di queste ore: si va dai tanti rinvii legati alla situazione infuocata che stanno vivendo gli Stati Uniti, ad uno degli annunci più folli degli ultimi anni: il Game Gear Micro.

In queste ore, però sono stati anche annunciati Project Cars 3 e la remaster Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning: l'attesa estate dei videogiochi è finalmente iniziata?

Insomma, c'è veramente un bel po' da discutere. Per avere le nostre risposte non dovete fare altro che iniziare a scrivere le domande nei commenti qui sotto: Vincenzo Lettera le leggerà in diretta. L'appuntamento di oggi è alle ore 16:00, non mancate!

Potete seguire la live all'interno di questa notizia o direttamente sul nostro canale Twitch, anche da mobile utilizzando l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi al canale per ricevere le notifiche relative a nuove dirette!