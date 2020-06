Game Gear Micro, SEGA voleva inserire un unico gioco per modello

Se il Game Gear Micro con i suoi quattro titoli vi sembra una retroconsole un po' buttata lì, pensate che SEGA voleva inizialmente inserire un unico gioco per modello.

Lo rivela un'intervista pubblicata da Famitsu in concomitanza con l'annuncio del Game Gear Micro, in cui si parla di come la casa giapponese volesse tentare la strada del singolo titolo per colorazione, salvo poi riconsiderare la cosa.

L'approdo alla versione definitiva non è stato immediato: prima i progettisti hanno pensato di includere tre giochi anziché quattro, poi di limitarli a un singolo franchise, ipotesi scartata per via della scarsa varietà di una scelta simile.

Nell'intervista si parla anche di come sia stata inserita un'uscita cuffie per consentire agli utenti di apprezzare la qualità dell'audio originale, sebbene tale mossa abbia inevitabilmente fatto salire il prezzo della retroconsole.

Come già riportato, per il momento il Game Gear Micro è previsto unicamente per il mercato giapponese e non è dato sapere se e quando verrà distribuito anche in occidente.